В Тюмени появились моющие контейнеры мусоровозы

Мусоровозы с возможностью мойки контейнеров появились в автопарке Тюменского экологического объединения (ТЭО). Подобной спецтехники в России практически нет, сообщает пресс-служба компании во вторник, 19 сентября.

Эти автомобили облегчают процесс мойки контейнеров, которые раньше приходилось отвозить в цех, а затем возвращать обратно. Теперь тратить время не придется — емкости приведут в порядок непосредственно в кузове машины, пишет ИА «Ура.ру».

Первый мусоровоз уже протестировали в Тюмени. Машина помыла 100 контейнеров. В среднем на мытье одной емкости расходуется 18–20 л воды, а по времени это занимает около минуты. В ближайшее время в город прибудут еще две машины.