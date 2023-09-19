Путин отметил важность гражданской позиции для журналистов

Ответственная гражданская позиция очень востребована для освещения событий, происходящих в России и за ее пределами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам форума современной журналистики «Вся Россия – 2023» 19 сентября.

«Вы информируете отечественную и зарубежную аудиторию о ходе специальной военной операции, о восстановлении мирной жизни на территориях Донбасса и Новороссии. И здесь крайне востребована ответственная гражданская позиция журналистов, их приверженность лучшим профессиональным практикам», — подчеркнул президент.

Путин также отметил, что проведение форума стало традицией для журналистов. По его словам, такие встречи отличают широкое представительство центральных и региональных средств массовой информации, актуальная повестка и содержательные дискуссии.

В заключение президент пожелал журналистам успехов и выразил уверенность, что форум продолжит содействовать качественной работе СМИ.

В июле Владимир Путин наградил пострадавших в ходе удара украинских войск в Запорожской области журналистов орденами Мужества. Награды были удостоены корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Также орден получил корреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский.