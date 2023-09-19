Годовалый ребенок выпал из окна в Красноярском крае

Полиция проводит проверку по факту падения годовалого ребенка из окна дома в Ачинске (Красноярский край). Малыш доставлен в медицинское учреждение.

По предварительным данным, в момент происшествия мама ребенка находилась в квартире и занималась домашними делами. В этот момент малыш самостоятельно залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи передали информацию о происшествии в полицию. В правоохранительных органах уточнили, что семья ребенка не состоит на учете. По факту происшествия проводится проверка.

17 сентября в Калужской области двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести.