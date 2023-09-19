Прошедшим переподготовку участникам СВО вручили награды в Москве

Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку, вручили жилищные документы и государственные награды в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А.А. Вишневского в Москве. Минобороны 19 сентября представило видео церемонии награждения.

Сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания получили 43 военнослужащих.

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов поблагодарил военных от лица главы оборонного ведомства Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.

Он подчеркнул, что в центре участники СВО успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и подготовились к исполнению должностных обязанностей. Кроме того, военнослужащих удостоили знаний ветеранов боевых действий.

Участниками мероприятия также стали начальник управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и начальник группы отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ полковник Александр Грюканов.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», — отметил Грюканов.

Отличившимся военным вручено 17 госнаград, в том числе восемь орденов Мужества, восемь медалей «За отвагу» и знак отличия ордена святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

Переподготовка военнослужащих направлена на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

Ранее, 10 сентября, МО РФ представило видео награждения военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) государственными и ведомственными наградами в зоне проведения спецоперации. После церемонии награждения был дан концерт-поздравление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.