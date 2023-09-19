Реклама
Прямой эфир
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Происшествия
В Москве нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды
Общество
Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников
Мир
Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха
Мир
Латвия закроет один из пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Мир
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Мир
Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений
Мир
Два человека погибли в результате удара молнии в Мексике
Происшествия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Общество
Суд вынес приговор серийному отравителю в подмосковных электричках
Сюжет:

Прошедшим переподготовку участникам СВО вручили награды в Москве

0
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участникам спецоперации, прошедшим переподготовку, вручили жилищные документы и государственные награды в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя им. А.А. Вишневского в Москве. Минобороны 19 сентября представило видео церемонии награждения.

Сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания получили 43 военнослужащих.

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов поблагодарил военных от лица главы оборонного ведомства Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.

Он подчеркнул, что в центре участники СВО успешно прошли восстановительный период, получили необходимые знания и умения и подготовились к исполнению должностных обязанностей. Кроме того, военнослужащих удостоили знаний ветеранов боевых действий.

Участниками мероприятия также стали начальник управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников и начальник группы отдела департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ полковник Александр Грюканов.

«Все военнослужащие обеспечены жильем с учетом расположения нового места службы, транспортной доступности и наличия объектов социальной инфраструктуры. Либо смогут получать ежемесячную денежную компенсацию за наем жилья в избранном месте жительства», — отметил Грюканов.

Подвиг «Алёши»: награжден экипаж танка, остановивший бронегруппу ВФУ
Российские военнослужащие рассказали «Известиям», как победили в бою против девяти бронемашин противника

Отличившимся военным вручено 17 госнаград, в том числе восемь орденов Мужества, восемь медалей «За отвагу» и знак отличия ордена святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

Переподготовка военнослужащих направлена на социальную реабилитацию военнослужащих, получивших ранения.

Ранее, 10 сентября, МО РФ представило видео награждения военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) государственными и ведомственными наградами в зоне проведения спецоперации. После церемонии награждения был дан концерт-поздравление.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023