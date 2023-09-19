В Москве завершилась церемония прощания с актером Гришечкиным

Прощание с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным прошло в Театре на Юго-Западе в Москве. Актер Антон Белов рассказал во вторник, 19 сентября, как прошла церемония.

«Час назад только в храме всё закончилось... И они дальше уже поехали на Новодевичье... То есть сейчас там они уже совершили всю процедуру, как бы я точно сказать не могу, потому что туда только родственники поехали», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Прощание началось в 12:00 мск, пишет «Москва 24». Проститься с актером пришли коллеги, друзья, близкие Вячеслава Германовича: Тарзан, Владимир Стеклов, Юлия Захарова, продюсер и основатель движения «Артисты воинам России» Диана Бичарова, Владимир Брилев и другие, уточняется на сайте kp.ru.

Отпевание состоялось в храме Архангела Михаила.

16 сентября стало известно, что заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин ушел из жизни в возрасте 61 года, передает RT. За неделю до смерти актера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Причиной смерти стала остановка сердца из-за нарушений в работе органа, «несовместимых с жизнью».

В тот день актер московского Театра на Юго-Западе Антон Белов рассказал «Известиям», каким был Гришечкин. Белов отметил, что никогда не видел, чтобы его коллега грустил, а ни одна встреча, даже случайная, не проходила без анекдотов.

Гришечкин работал в Театре на Юго-Западе с самого его основания, он был талантлив везде и во всем, благодаря чему внес огромный вклад в театр и кинематограф. Артист также возглавлял Волжский драматический театр. Он снялся в почти 170 картинах, большинству зрителей запомнился по роли Александра Степановича Староконя из сериала «Солдаты», сообщает телеканал «Звезда».

В 1994 году был удостоен звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2013 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.