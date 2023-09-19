Владелицу конного клуба осудили за падение ребенка с лошади на Ставрополье

Владелицу конного клуба и ее супруга осудили за падение четырехлетнего ребенка с лошади в Ставропольском крае. Мальчик получил вред здоровью средней тяжести.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года на территории Татарско-грушевого леса в селе Татарка. По данным ИА StavropolMedia, подсудимые не провели инструктаж с родителями и другими родственниками ребенка. Кроме того, мальчика усадили на лошадь в неподходящей обуви.

Владелица клуба поручила своему супругу управление лошадью. При этом у мужчины нет специальных познаний в области верховой езды, он не является сотрудником клуба. Во время поездки лошадь сбросила мальчика. Ребенок пролетел через спину животного, застрял в путлище правой ногой, несколько раз ударился головой о корпус лошади, а также ударился лицом о дерево.

Уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подсудимым назначили штраф по 50 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.