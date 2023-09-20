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Названы основные страхи россиян при переходе на новую работу

Опрос: каждому второму россиянину на собеседовании дают ложные обещания о работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сервис по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие страхи россияне испытывают при переходе на новую работу, а также с какими проблемами сталкиваются. В частности, 43% заявили, что работодатель давал им ложные обещания о работе.

В исследовании, результатами которого аналитики поделились с «Известиями» 20 сентября, приняли участие 1,5 тыс. респондентов из всех регионов страны.

«Чаще всего россияне сталкивались с тем, что реальность не совпадала с тем, что обещали при трудоустройстве, в такой ситуации оказывались 43%. Каждый четвертый респондент (25%) попадал на работу, на которой оказывалось хуже, чем на предыдущей, а 24% — на которой не было возможности карьерного и профессионального роста», — говорится в отчете по результатам опроса.

При этом выяснилось, что самый частый страх россиян — реальность не совпадает с тем, что обещают на собеседовании (48%). Более трети (36%) участников опроса боялись, что на новой работе будет хуже, чем на предыдущей, 34% — что не справятся с обязанностями и задачами, а 28% — что не вольются в коллектив и не сработаются с руководителем.

Не оправдать надежды и ожидания работодателя оказалось страхом каждого четвертого россиянина (25%), а невозможность вернуться на старое место трудоустройства и остаться без работы, если новая компания не понравится — каждого пятого (20%). По 15% респондентов боялись, что на новом месте не будет возможности карьерного и профессионального роста, а также что задачи окажутся неинтересными. Для 11% россиян имеют страх допустить ошибку и просить о помощи. 23% ничего не боятся при смене работы.

«У 19% участников опроса оправдался страх с тем, что задачи окажутся неинтересными, у 18% — с тем, что они не вольются в коллектив и не сработаются с руководителем, у 12% — с тем, что не справится с обязанностями и задачами. Допускали ошибки и просили о помощи 9% россиян, не оправдали надежд и ожиданий работодателя — 8%, а еще 5% респондентов не смогли вернуться в предыдущую компанию и остались без работы», — подчеркнули аналитики.

У 22% участников опроса страхи никогда не оправдывались.

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В конце августа стало известно, что лишь 16% россиян, которые трудятся в офисе или на территории компании, полностью довольны рабочим пространством. В среднем жители страны оценивают свои рабочие места на 3,3 балла из пяти возможных. Одной из главных проблем назван шум — он мешает сосредоточиться и вызывает головные боли. Об этом говорят результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и производителя решений из каменной ваты «Роквул».

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