Киев не намерен приостанавливать боевые действия в зимний период, заявил во вторник, 19 сентября, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам заседания контактной группы по Украине в Рамштайне.

«Я не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать [контрнаступление]», — сказал он журналистам, трансляция мероприятия велась на сайте Пентагона.

Милли также выразил мнение, что Украина смогла добиться успехов в своем контрнаступлении. Однако он признал, что контрнаступательная операция Киева идет медленнее, чем планировалось.

«Ситуация замедлилась для обеих сторон сейчас, неудивительно, что контрнаступление идет немного медленнее, чем ожидалось», — сказал он.

В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии заявил 19 сентября, что союзники Киева сосредоточены на «долгосрочном обеспечении безопасности» Украины. По его мнению, самым необходимым видом вооружений для киевского режима на данный момент являются системы ПВО.

Ранее, 11 сентября, украинский лидер заявил, что не стоит ждать хеппи-энда в контрнаступлении из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что поставки западного вооружения не гарантируют достижения быстрых результатов на поле боя.

Тогда же газета Handelsblatt сообщила, что западные политические и военные деятели всё чаще отзываются пессимистично о перспективах украинского контрнаступления. По словам дипломатов, тактические успехи у украинцев наблюдаются, однако крупного прорыва, который изменил бы ход операции, нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.