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Генерал Генштаба США сообщил о намерении Киева продолжить боевые действия зимой

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar GutiÃ�rrez
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Киев не намерен приостанавливать боевые действия в зимний период, заявил во вторник, 19 сентября, председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли по итогам заседания контактной группы по Украине в Рамштайне.

«Я не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои на зиму, у них есть стратегическая инициатива продолжать [контрнаступление]», — сказал он журналистам, трансляция мероприятия велась на сайте Пентагона.

Милли также выразил мнение, что Украина смогла добиться успехов в своем контрнаступлении. Однако он признал, что контрнаступательная операция Киева идет медленнее, чем планировалось.

«Ситуация замедлилась для обеих сторон сейчас, неудивительно, что контрнаступление идет немного медленнее, чем ожидалось», — сказал он.

В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии заявил 19 сентября, что союзники Киева сосредоточены на «долгосрочном обеспечении безопасности» Украины. По его мнению, самым необходимым видом вооружений для киевского режима на данный момент являются системы ПВО.

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Ранее, 11 сентября, украинский лидер заявил, что не стоит ждать хеппи-энда в контрнаступлении из-за больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что поставки западного вооружения не гарантируют достижения быстрых результатов на поле боя.

Тогда же газета Handelsblatt сообщила, что западные политические и военные деятели всё чаще отзываются пессимистично о перспективах украинского контрнаступления. По словам дипломатов, тактические успехи у украинцев наблюдаются, однако крупного прорыва, который изменил бы ход операции, нет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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