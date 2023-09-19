Мужчина погиб при опрокидывании внедорожника на брянской дороге

В Погарском районе Брянской области при опрокидывании внедорожника погиб мужчина. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 18 сентября на 17-м км автодороги Погар – Стародуб. Автомобиль Mercedes-Benz GLS под управлением 57-летнего мужчины вылетел с дороги в кювет. Водитель скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, пишет NASHBRYANSK.RU.

В ГИБДД отмечают, что возможной причиной ДТП могло стать плохое самочувствие автомобилиста.

«В целях установления состояния опьянения у погибшего произведен забор биологических объектов для проведения соответствующих анализов. Окончательную причину смерти водителя установит экспертиза», — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Утром 19 сентября легковой автомобиль слетел в кювет на трассе в Нанайском районе Хабаровского края. Один человек получил смертельные травмы.