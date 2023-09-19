Калуга получила 400 млн рублей на обновление общественного транспорта

Город Калуга получил кредит в сумме 400 млн рублей на обновление общественного транспорта. Об этом министр финансов Калужской области Валентина Авдеева сообщила во вторник, 19 сентября, в своем Telegram-канале.

«В соответствии с заключенным с федеральным казначейством соглашением 14 сентября 2023 года в бюджет Калужской области поступил специальный казначейский кредит в сумме 400 млн рублей на мероприятия по обновлению подвижного состава в городе Калуге», — сообщила министр.

На полученные средства планируется приобрести 28 новых автобусов. Все они будут работать на муниципальных маршрутах Калуги, уточняет газета «Весть».

Ранее в сентябре сообщалось, что в Калужской городской агломерации завершили работы по первому этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Сейчас ведется работа по второму этапу создания ИТС.