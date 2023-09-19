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Названы причины роста экспорта российского продовольствия

Экспорт продовольствия стал главной статьей доходов РФ: мнение эксперта Данильцева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экспорт продовольствия стал главной статьей доходов федерального бюджета РФ после нефти и газа, сообщил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в интервью «РИА Новости». Директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев объяснил «Известиям» 19 сентября, что на рост поставок таких товаров из России повлияло увеличение спроса на продовольствие, а также успешное развитие сельскохозяйственного сектора в стране.

«Две основные причины [роста экспорта российских продовольственных товаров]. Во-первых, в мире растет спрос на продовольствие. В разных направлениях. Это, естественно, и определенный рост доходов и спроса со стороны развивающихся стран, в том числе бедных, которые требуют всё равно всё-таки больше продовольствия», — сказал он.

Эксперт отметил, что наблюдается повышение спроса на базовые продукты, рост спроса на качественное продовольствие, например мясную группу, что, в свою очередь, ведет к росту спроса на корма, на то же зерно, а параллельно и на все остальные группы продовольствия.

«То есть в принципе [наблюдается] общий рост [спроса] в мире на продовольственные ресурсы, как со стороны бедных стран, так со стороны богатых тоже. Вторая ключевая причина [увеличения экспорта] — это успешное развитие сельскохозяйственного сектора в России, потому что за последние годы он существенно трансформировался: повысилась эффективность производства, технологическая оснащенность и появились возможности формирования экспортных ресурсов. Причем не только по зерну и масличным, которые традиционно были экспортными, но и в том числе на другие виды продовольствия. Стоит вопрос о развитии экспорта некоторых видов мясной продукции или обработанных продовольственных товаров, готовых к употреблению», — добавил Данильцев.

Эксперт уточнил, что традиционно главными рынками сбыта являются страны СНГ, государства Ближнего и Среднего Востока. По его словам, одни из ключевых покупателей — Турция и Египет, откуда поставки идут уже в некоторые страны Африки. Но и напрямую из РФ в Африканский регион продается российское зерно. Кроме того, небольшая часть продукции экспортируется в Азию. При этом перспективным клиентом для России Данильцев назвал Китай.

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