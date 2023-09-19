Дорожные работы завершили на 15 объектах в Мурманске

В Мурманске завершили капитальный ремонт 15 дорожных объектов. Об этом глава городской администрации Юрий Сердечкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Ремонт дорог в Мурманске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершен на 15 объектах. Продолжаются работы на трех участках, два из которых находятся в высокой степени готовности», — сообщил чиновник.

Работы продолжаются на участке подъездной дороги к Центру ДЮТиЭ «Парус», улицах Челюскинцев (от улицы Карла Либкнехта до проспекта Серпантин) и Карла Либкнехта (от Челюскинцев до Нижне-Ростинского шоссе). На последнем участке подрядчик уже снял старое покрытие и уложил выравнивающий слой.

Как уточняет ИА FlashNord, всего в 2023 году в городе планируется отремонтировать 18 участков дорог общей протяженностью 14,3 км.