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Байден заявил о готовности США работать с Китаем для борьбы с общими проблемами

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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США готовы работать совместно с Китаем для борьбы с общими проблемами, в частности, по вопросам, связанным с климатическим кризисом. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден 19 сентября.

«Но мы также готовы сотрудничать с Китаем по вопросам, где прогресс зависит от общих усилий. Это критически важно по мере ускорения климатического кризиса. Мы видим это повсюду — рекордную жару и в США, и в Китае», — сказал президент США во время выступления с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

При этом Байден указал, что США будут отвечать на агрессию и запугивания и защищать «дорожные правила», «от свободы навигации и полетов до честной игры в экономике».

«Это помогает обеспечить безопасность и благополучие на десятилетия», — подчеркнул он.

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В этот же день министр финансов США Джанет Йеллен призвала к налаживанию регулярных контактов с руководством Китая. Причиной ограниченных контактов стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая.

17 сентября председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что США следует сделать всё возможное, чтобы избежать войны с Китаем. Генерал уточнил, что его страна уже участвовала в двух «войнах великих держав», имея в виду Первую и Вторую мировые войны, добавив, что подобного конфликта с КНР случиться не должно.

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