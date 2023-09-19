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Трихолог разрешила мужчинам мыть голову гелем для душа

Трихолог Галлямова: короткостриженые мужчины могут мыть голову гелем для душа
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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Мытье головы гелем для душа наименее вредно для мужчин с очень короткой стрижкой. Об этом во вторник, 19 сентября, рассказала «Газете.Ru» врач-трихолог, доктор медицинских наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного образования Юлия Галлямова.

По ее словам, указанный продукт, в отличие от шампуня, содержит поверхностно активные вещества, что может повредить структуру волос. Врач предупреждает, что гель для душа рассчитан в первую очередь на очищение поверхности кожи.

«С волосами намного сложнее, потому что, смывая грязь с кожи волосистой части головы, мы омыляем им волосы. Если волосы тонкие, сухие, поврежденные, то, конечно, гель для душа может пересушить их, так как все шампуни содержат нейтральные вещества, которые не повреждают структуру волос», — заключила она.

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Днем ранее дерматолог и эксперт компании SOLGAR Лариса Сафонова назвала необходимые для здоровья кожи продукты. По ее словам, белок, который является строительным материалом клеток и способствует упругости кожи, содержится в различных видах мяса, птицы, рыбы, молочных продуктах, яйцах, орехах, зернах и бобовых культурах.

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