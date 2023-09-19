Дело возбудили по факту падения ребенка в колодец в Самарской области
В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту падения шестилетнего мальчика в колодец. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Инцидент произошел вечером 11 июля 2023 года в селе Обшаровка. По данным следствия, шестилетний ребенок наступил в середину покрышки колеса, лежащего на листе фанеры, который закрывал отверстие колодца. Фанера проломилась, мальчик провалился в люк, пишет НИА «Самара».
«В результате происшествия мальчик получил повреждение в виде перелома плечевой кости, которое, согласно медицинскому заключению, повлекло причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении СК.
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью». Все обстоятельства устанавливаются.