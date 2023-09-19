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Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха

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Фото: РИА Новости/Айк Арутюнян
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Официальный Баку готов встретиться с представителями армянского населения Нагорного Карабаха в городе Евлах. Об этом во вторник, 19 сентября, заявили в администрации президента Азербайджана.

«В связи с призывом незаконного режима, созданного и всё еще поддерживаемого Арменией на территории Азербайджана, к началу переговоров администрация президента Азербайджанской Республики заявляет о готовности к встрече в Евлахе с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны», — сказано в сообщении.

Также в администрации Ильхама Алиева добавили, что для приостановки антитеррористических мер «незаконные армянские вооруженные формирования» должны поднять белый флаг и сдать всё оружие, а «незаконный режим» должен быть распущен. В противном случае антитеррористические меры будут продолжены «до конца».

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Ранее в этот день командование азербайджанской армии приступило к «антитеррористическим мероприятиям» локального характера, об этом оно сообщило на своем официальном сайте. По заявлениям минобороны Азербайджана, целью операции является обеспечение выполнения положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

11 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что обстановка на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Политик тогда отметил, что Азербайджан скапливает силы у Нагорного Карабаха.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В начале августа 2023 года ситуация вокруг Нагорного Карабаха стала ухудшаться. Армия Азербайджана стала стягивать войска к границам, а переговоры между сторонами конфликта застопорились.

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