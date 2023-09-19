На фоне протестов в Ереване 19 сентября МВД Армении призвало граждан не поддаваться на провокации и не совершать действий, нарушающих общественный порядок, сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Жители Армении собираются у здания правительства республики и требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, скандируя: «Никол — предатель», «Стыдно!».

19 сентября в Ереване начались протестные движения на фоне отсутствия конкретных действий властей на начавшиеся «антитеррористические мероприятия» со стороны Азербайджана на территории Нагорного Карабаха.

Ранее этим же днем в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха. Между тем министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы (ВС) страны не присутствуют в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

Между тем в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о встревоженности Москвы на фоне происходящих событий в Нагорном Карабахе.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.