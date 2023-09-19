МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в РФ

МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Андрея Кулика после визита председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом сообщили во вторник, 19 сентября, на сайте дипведомства.

Как уточнили в пресс-службе МИД республики, первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Джин пригласил Кулика с целью обсудить позицию правительства РФ по обсуждению вопросов торговли оружием и военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Чан Хо Джин заявил дипломатическому представителю о негативном влиянии этих контактов на отношения Южной Кореи и России и потребовал от РФ соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.

«Посол Кулик заявил, что он внимательно выслушал позицию нашего правительства и доложит о ней своему правительству», — заявили в южнокорейском министерстве.

Позже посольство в Сеуле выступило с заявлением, в котором подчеркнуло, что Москва неизменно соблюдает все взятые на себя международные обязательства.

Ким Чен Ын побывал в России с 12 по 17 сентября. Президент РФ Владимир Путин встретился с ним на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке, где они обсудили развитие двусторонних отношений. Переговоры с участием делегаций продлились больше часа. Позже они продолжили беседу тет-а-тет.

За время пребывания в России северокорейский глава государства побывал на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, посетил балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, посмотрел базу Тихоокеанского флота России и поднялся на борт фрегата «Маршал Шапошников».

В свою очередь, российская военная делегация во главе с российским министром обороны Сергеем Шойгу 25 июля посетила КНДР. В ходе визита Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом и посетил военный парад по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов в Пхеньяне.