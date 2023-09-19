США ввели санкции в отношении трех компаний РФ под предлогом их связей с Ираном

Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список, внеся в него три российские компании под предлогом их связей с Ираном. Об этом сообщается на сайте управления по контролю за иностранными активами при американском минфине во вторник, 19 сентября.

Указывается, что эти три связанные с авиацией российские компании якобы взаимодействуют с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

Ранее минфин США расширял список антироссийских рестрикций в конце июля. Тогда в списке ведомства появились десятки новых имен и компаний. Туда вошли некоторые заводы военно-промышленного комплекса (ВПК) России, научные институты и банки. Также туда были зачислены некоторых заместителей министров РФ.

28 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции вводят против тех, кто не хочет жить и играть по правилам Запада, которые там просто придумали.

За месяц до этого Вашингтон внес в антироссийский санкционный список одно физическое лицо и четыре компании.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.