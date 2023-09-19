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Жителя Львова оштрафовали за надругательство над могилой разведчика Кузнецова

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Фото: commons.wikimedia.org
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Лычаковский районный суд Львова вынес приговор жителю города, пытавшемуся поднять надгробную плиту на могиле советского разведчика Николая Кузнецова на Холме Славы, сообщило 19 сентября украинское издание Zaxid.Net.

Как отмечается, Руслан Литвинов с помощью двух домкратов пытался поднять надгробную плиту на могиле Кузнецова, из-за чего его признали виновным «в надругательстве над могилой». Ему назначили штраф в размере 17 тыс. гривен (около $460).

Мужчина признал свою вину.

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Ранее, 24 июля, мэр Львова Андрей Садовой сообщал о попытке кражи останков Кузнецова. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала некрофилами злоумышленников, попытавшихся сделать это.

Могила Николая Кузнецова (1911–1944), который во время Великой Отечественной войны под видом немецкого обер-лейтенанта добывал развединформацию на территории Украины, а также лично ликвидировал ряд немецких генералов, находится на Холме Славы во Львове. Могила не раз подвергалась нападениям вандалов.

В феврале 2020 года Россия предложила передать ей останки разведчика, однако власти Львова отказались это делать.

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