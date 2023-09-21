Окорочное состояние: свинина в ближайшее время может подорожать на 10-20%

Свинина в ближайшее время может подорожать на 10 – 20% из-за сокращения поголовья, АЧС и более выгодных продаж на экспорт. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств. Аграрии считают несправедливым, что мясо стоит столько же, сколько и курица. Рост цен подтверждается уже в некоторых регионов России: в частности, в Краснодарском крае за последние дни стоимость выросла на 30 – 60 рублей за 1 кг. В Россельхознадзоре охарактеризовали обстановку с АЧС в России как неблагополучную, но контролируемую .

Рост из-за дефицита

Причинами роста цен на свинину могут стать сокращение поголовья, африканская чума свиней (АЧС) и более выгодные продажи этого мяса на экспорт. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР).

— Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке , — сообщил «Известиям» председатель совета АККОР, создатель крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Тёплый стан» в Краснодарском крае Александр Шипулин.

По его словам, сегодня происходят сокращения поголовья свиней. Только в Краснодарском крае по разным причинам за этот год оно уменьшилось на 22,7 тыс. голов , в зоне риска из-за АЧС еще несколько десятков тысяч. Аграрий допускает, что с мясом свинины может сложится аналогичная ситуация, как и с топливом, которое выгоднее продавать на внешних рынках .

В АККОР допустили, что рост цен в ближайшее время может составить от 10 до 20% .

Фото: ТАСС/Александр Река

— В последнее время цены на свинину в России были очень низкие. Она стоила столько же, сколько и курица, которая должна быть самым дешевым мясом. Сейчас мы наблюдаем удорожание и возврат к прежнему соотношению . Поэтому думаю, что рост может составить 10–20% и более в зависимости от качества и категории мяса и причиной этого будет не только АЧС, — пояснил «Известиям» руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.

По его словам, на повышение цен повлияли сокращение поголовья, рост других издержек производителей, в том числе логистических. Если рост стоимости топлива не заморозить, то будут дорожать все продукты питания , считает представитель бизнеса.

В регионах уже фиксируется рост цен на свинину, сообщают местные СМИ. Так, его уже ощутили в Новороссийске, где стоимость мяса выросла на 30 – 60 рублей за 1 кг. В Самарской области с середины лета цены увеличились на 25 рублей за 1 кг, а в Ставропольском крае свинина подорожала к сентябрю примерно на 26 рублей .

Тем временем в субъектах страны обнаруживают в продаже зараженное мясо. Случаи сбыта были выявлены в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях . ДНК вируса африканской чумы свиней было обнаружено в продукции ЗАО «Староверские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт», этот товар уже изымается Россельхознадзором из магазинов Алтайского края и Республики Алтай .

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Кроме того, зараженное мясо найдено в авторефрижераторах на складском комплексе компании «Аби» (выпускает продукты под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» и другие). Об этом стало известно из вводящего карантин указа губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Зараженную продукцию этой компании также выявили в Якутии в ветчине «Столичная» .

«Известия» направили запрос в Минсельхоз с просьбой прокомментировать ситуацию с ценами на свинину.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сообщили, что отрасль животноводства демонстрирует устойчивую положительную динамику развития.

— За январь — август производство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях составило 8,7 млн тонн, что на 3,4% больше показателя за аналогичный период 2022-го. В частности, производство свиней увеличилось на 5,9% — до 3,6 млн тонн. Цены от производителей на свинину снизились за последнюю неделю на 1,2%, за месяц — на 3%, — пояснили в министерстве.

Там отметили, что в целях предупреждения распространения АЧС в регионах проводятся мониторинговые исследования. Кроме того, Минсельхоз, совместно с отраслевым сообществом прорабатывает вопрос внесения изменений в Ветеринарные правила по АЧС, предусматривающие увеличение объемов таких исследований, и направленные на обеспечение благополучия отрасли свиноводства.

Также редакция направила вопросы в Россельхознадзор, Роспотребнадзор и выше указанные компании с просьбой пояснить, как оказались в продаже зараженное АЧС мясо и продукция из него.

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что обстановка с АЧС в России остается по-прежнему неблагополучной, но в то же время контролируемой .



— В 2023 году нотифицированы 64 вспышки заболевания на территории РФ: 38 среди домашних свиней и 26 среди диких кабанов. Для сравнения, в 20 странах Европы с начала года зарегистрировано свыше 8,7 тыс. очагов (2,7 тыс. у домашних свиней и 6 тыс. среди диких кабанов), — отметили в службе.



По данным службы, ранее одной из ключевых проблем распространения АЧС в России была теневая реализация больших объемов серой свинины и пищевых отходов через торговые интернет-площадки, социальные сети и мессенджеры . Как показывали результаты расследований, основное число вспышек было связано с использованием в корм животным пищевых отходов, закупленных в различных учреждениях (столовые, больницы и кафе) или же посредством интернет-площадок , отметили в Россельхознадзоре.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Реакцией на это стал законодательный запрет на скармливание свиньям пищевых отходов, который вступил в силу с 1 марта 2023 года. Также территориальные управления Россельхознадзора и правоохранительные органы провели комплекс мероприятий, направленных на пресечение деятельности частных и юридических лиц, занимающихся незаконной продажей и легализацией мясопродукции и пищевых отходов, — отметили в службе.



Там добавили, что в настоящее время Минсельхоз при участии Россельхознадзора разработал проект поправок в ветеринарные правила профилактики АЧС . Они предусматривают увеличение минимального количества и частоты отбора проб для исследования на АЧС у домашних свиней .

— Что касается выявления зараженной свиноводческой продукции в реализации, то отчасти это связано со спецификой инкубационного периода у больного животного (с момента заражения до проявления клинических признаков АЧС он составляет до 15 дней в зависимости от степени вирулентности возбудителя). Однако в основном это свидетельствует о серьезных упущениях в работе хозяйствующих субъектов по обеспечению биологической защиты свинокомплексов , — пояснили в службе.



Также это говорит и о недостаточности действий ветеринарной службы на предприятиях по убою свиней в части допущения поставок инфицированных живых животных из-за несвоевременного отбора проб на АЧС.

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Понизятся или нет

«Известия» направили запросы в крупнейшие хозяйства, которые занимаются производством свинины в России, в том числе в «Мираторг», группу компаний «Русагро», «Агроэко», «ГК Агро-Белогорье», а также в «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева, где была обнаружена АЧС.

В пресс-службе «Мираторга» воздержались от комментариев.

По мнению гендиректора ООО «Липецкое мясо» Сергея Оганова, значительного роста цен на свинину не произойдет.

— Мы уже не первый год сталкиваемся со вспышками АЧС . Как показывает практика, большинство случаев заражений приходится на летний период, а с наступлением осени и зимы при понижении температур активность заболеваний снижается. Именно поэтому на данный момент вспышка наблюдается преимущественно в южных регионах страны, ситуация стабилизируется с приходом холодов , — считает представитель бизнеса.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По его словам, сейчас наблюдаются сезонные колебания цен, однако в зимний период животные набирают вес, что окажет устойчивое воздействие на рынок .

— Цены на свинину останутся на текущем уровне или повысятся на несколько процентов , — отметил Сергей Оганов.

В Национальном свином союзе считают, что рост цен будет в пределах инфляции — на 5% .

— Несмотря на проблему АЧС, не думаю, что подорожание будет именно из-за этого фактора. Это касается в основном южных регионов страны, которым действительно будет сложно продавать это мясо и куда-то его вывозить. Но есть и другие субъекты, которые болезнь не затронула. С учетом того, что охлажденная свинина перевозится на любые расстояния, при соблюдении условий хранения она спокойно может храниться в течение месяца и быть доставлена в любой субъект , — заявил «Известиям» гендиректор объединения Юрий Ковалев.

По его словам, в России идет стабильный прирост производства свинины и это помогает стабилизировать цены .

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— Хотя, конечно, производители свинины не могут абстрагироваться от роста логистических издержек, стоимости ветпрепаратов и других, связанных с инфляцией затрат. Кроме того, все компании сегодня вынуждены бороться за квалифицированных работников повышением им зарплаты, а это всё влияет на себестоимость , — пояснил эксперт.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов рассказал «Известиям», что с начала года закупочная цена свинины для ресторанов уже выросла на 25% .

— Она дорожает и дорожает. Курятина и свинина — самые популярные и доступные продукты. Конечно, это очень болезненно для ресторанного бизнеса. Не думаю, что можно говорить об этом как о сезонном факторе с последующим снижением цен. На моей практике такого еще не было . Для этого должно быть перенасыщение рынка этим мясом, а мы такого не наблюдаем и не видим предпосылок для этого, — пояснил представитель бизнеса.

По его словам, российским производителям выгоднее продавать свинину за границу за валюту и получать прибыль. Чтобы цена снизилась, нужно, чтобы упал доллар и стоимость мяса на внешнем и внутреннем рынке сравнялась , подчеркнул эксперт.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов в свою очередь отметил, что появление в продаже зараженного АЧС мяса говорит о снижении в России качества пищевой продукции, которое вызвано мораторием на внеплановые проверки бизнеса .

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Один из способов снижения издержек — это использование некачественного сырья. В данном случае это зараженное мясо. Хотя официально оно неопасно для здоровья человека, однако этот факт может стать причиной для бизнеса продолжить продажи продукта с АЧС по магазинам, не боясь последствий , — пояснил он «Известиям».

По его словам, если оставить эту ситуацию без внимания, то она примет более серьезные масштабы.