 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны БРИКС поддержали председательство России в объединении в 2024 году
Мир
Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких
Общество
В Госдуме предложили массово устанавливать датчики утечки газа
Мир
В РФ заявили об отсутствии диалога с ЕС по переподключению РСХБ к SWIFT
Мир
Канцлер Шольц выступил с речью на Генассамблее ООН в полупустом зале
Общество
В Россельхознадзоре объяснили попадание продукции с АЧС в магазины
Общество
Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе
Общество
Тела женщины и ребенка обнаружили под завалами дома в Балашихе
Мир
Два человека погибли в результате крушения самолета в Германии
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Мир
Суд штата Делавэр предписал Хантеру Байдену лично явиться на заседание
Экономика
В РФ будут приостанавливать работу нелегальных онлайн-продавцов
Мир
Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения о поставке ракет ATACMS Киеву
Мир
Лавров и Гросси обсудили вопросы безопасности Запорожской АЭС
/

Окорочное состояние: свинина в ближайшее время может подорожать на 10-20%

Что послужило причиной и как ситуацию оценивают фермеры
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свинина в ближайшее время может подорожать на 1020% из-за сокращения поголовья, АЧС и более выгодных продаж на экспорт. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств. Аграрии считают несправедливым, что мясо стоит столько же, сколько и курица. Рост цен подтверждается уже в некоторых регионов России: в частности, в Краснодарском крае за последние дни стоимость выросла на 3060 рублей за 1 кг. В Россельхознадзоре охарактеризовали обстановку с АЧС в России как неблагополучную, но контролируемую.

Рост из-за дефицита

Причинами роста цен на свинину могут стать сокращение поголовья, африканская чума свиней (АЧС) и более выгодные продажи этого мяса на экспорт. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР).

Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке, — сообщил «Известиям» председатель совета АККОР, создатель крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Тёплый стан» в Краснодарском крае Александр Шипулин.

По его словам, сегодня происходят сокращения поголовья свиней. Только в Краснодарском крае по разным причинам за этот год оно уменьшилось на 22,7 тыс. голов, в зоне риска из-за АЧС еще несколько десятков тысяч. Аграрий допускает, что с мясом свинины может сложится аналогичная ситуация, как и с топливом, которое выгоднее продавать на внешних рынках.

В АККОР допустили, что рост цен в ближайшее время может составить от 10 до 20%.

свиньи
Фото: ТАСС/Александр Река

В последнее время цены на свинину в России были очень низкие. Она стоила столько же, сколько и курица, которая должна быть самым дешевым мясом. Сейчас мы наблюдаем удорожание и возврат к прежнему соотношению. Поэтому думаю, что рост может составить 10–20% и более в зависимости от качества и категории мяса и причиной этого будет не только АЧС, — пояснил «Известиям» руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.

По его словам, на повышение цен повлияли сокращение поголовья, рост других издержек производителей, в том числе логистических. Если рост стоимости топлива не заморозить, то будут дорожать все продукты питания, считает представитель бизнеса.

Мясная ставка: россияне стали есть меньше говядины
Почему покупатели заменили ее свининой и курицей

В регионах уже фиксируется рост цен на свинину, сообщают местные СМИ. Так, его уже ощутили в Новороссийске, где стоимость мяса выросла на 3060 рублей за 1 кг. В Самарской области с середины лета цены увеличились на 25 рублей за 1 кг, а в Ставропольском крае свинина подорожала к сентябрю примерно на 26 рублей.

Тем временем в субъектах страны обнаруживают в продаже зараженное мясо. Случаи сбыта были выявлены в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях. ДНК вируса африканской чумы свиней было обнаружено в продукции ЗАО «Староверские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт», этот товар уже изымается Россельхознадзором из магазинов Алтайского края и Республики Алтай.

мясо
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Кроме того, зараженное мясо найдено в авторефрижераторах на складском комплексе компании «Аби» (выпускает продукты под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» и другие). Об этом стало известно из вводящего карантин указа губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Зараженную продукцию этой компании также выявили в Якутии в ветчине «Столичная».

«Известия» направили запрос в Минсельхоз с просьбой прокомментировать ситуацию с ценами на свинину.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сообщили, что отрасль животноводства демонстрирует устойчивую положительную динамику развития.

— За январь — август производство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях составило 8,7 млн тонн, что на 3,4% больше показателя за аналогичный период 2022-го. В частности, производство свиней увеличилось на 5,9% — до 3,6 млн тонн. Цены от производителей на свинину снизились за последнюю неделю на 1,2%, за месяц — на 3%, — пояснили в министерстве.

Там отметили, что в целях предупреждения распространения АЧС в регионах проводятся мониторинговые исследования. Кроме того, Минсельхоз, совместно с отраслевым сообществом прорабатывает вопрос внесения изменений в Ветеринарные правила по АЧС, предусматривающие увеличение объемов таких исследований, и направленные на обеспечение благополучия отрасли свиноводства.

Также редакция направила вопросы в Россельхознадзор, Роспотребнадзор и выше указанные компании с просьбой пояснить, как оказались в продаже зараженное АЧС мясо и продукция из него.

Грант на село: хватает ли льготных кредитов для развития малого агробизнеса
В качестве меры поддержки аграрии просят обеспечить поставки продукции в бюджетные учреждения

В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что обстановка с АЧС в России остается по-прежнему неблагополучной, но в то же время контролируемой.

В 2023 году нотифицированы 64 вспышки заболевания на территории РФ: 38 среди домашних свиней и 26 среди диких кабанов. Для сравнения, в 20 странах Европы с начала года зарегистрировано свыше 8,7 тыс. очагов (2,7 тыс. у домашних свиней и 6 тыс. среди диких кабанов), — отметили в службе.

По данным службы, ранее одной из ключевых проблем распространения АЧС в России была теневая реализация больших объемов серой свинины и пищевых отходов через торговые интернет-площадки, социальные сети и мессенджеры. Как показывали результаты расследований, основное число вспышек было связано с использованием в корм животным пищевых отходов, закупленных в различных учреждениях (столовые, больницы и кафе) или же посредством интернет-площадок, отметили в Россельхознадзоре.

корм
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Реакцией на это стал законодательный запрет на скармливание свиньям пищевых отходов, который вступил в силу с 1 марта 2023 года. Также территориальные управления Россельхознадзора и правоохранительные органы провели комплекс мероприятий, направленных на пресечение деятельности частных и юридических лиц, занимающихся незаконной продажей и легализацией мясопродукции и пищевых отходов, — отметили в службе.

Там добавили, что в настоящее время Минсельхоз при участии Россельхознадзора разработал проект поправок в ветеринарные правила профилактики АЧС. Они предусматривают увеличение минимального количества и частоты отбора проб для исследования на АЧС у домашних свиней.

Дел не в оборот: внешняя торговля вернулась к уровню прошлого февраля
Американские СМИ констатировали «удивительную устойчивость» российской экономики под жесткими санкциями

— Что касается выявления зараженной свиноводческой продукции в реализации, то отчасти это связано со спецификой инкубационного периода у больного животного (с момента заражения до проявления клинических признаков АЧС он составляет до 15 дней в зависимости от степени вирулентности возбудителя). Однако в основном это свидетельствует о серьезных упущениях в работе хозяйствующих субъектов по обеспечению биологической защиты свинокомплексов, — пояснили в службе.

Также это говорит и о недостаточности действий ветеринарной службы на предприятиях по убою свиней в части допущения поставок инфицированных живых животных из-за несвоевременного отбора проб на АЧС.

свинья
Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Понизятся или нет

«Известия» направили запросы в крупнейшие хозяйства, которые занимаются производством свинины в России, в том числе в «Мираторг», группу компаний «Русагро», «Агроэко», «ГК Агро-Белогорье», а также в «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева, где была обнаружена АЧС.

В пресс-службе «Мираторга» воздержались от комментариев.

Прием с пищей: производители колбасы и сосисок предупредили о подорожании продукции
Какие меры для стабилизации ситуации предложил Минсельхоз

По мнению гендиректора ООО «Липецкое мясо» Сергея Оганова, значительного роста цен на свинину не произойдет.

Мы уже не первый год сталкиваемся со вспышками АЧС. Как показывает практика, большинство случаев заражений приходится на летний период, а с наступлением осени и зимы при понижении температур активность заболеваний снижается. Именно поэтому на данный момент вспышка наблюдается преимущественно в южных регионах страны, ситуация стабилизируется с приходом холодов, — считает представитель бизнеса.

свинина
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По его словам, сейчас наблюдаются сезонные колебания цен, однако в зимний период животные набирают вес, что окажет устойчивое воздействие на рынок.

Цены на свинину останутся на текущем уровне или повысятся на несколько процентов, — отметил Сергей Оганов.

В Национальном свином союзе считают, что рост цен будет в пределах инфляции — на 5%.

Устроить цену: производители масла уведомили о повышении стоимости
Почему Минпромторг против дальнейшего регулирования рынка

— Несмотря на проблему АЧС, не думаю, что подорожание будет именно из-за этого фактора. Это касается в основном южных регионов страны, которым действительно будет сложно продавать это мясо и куда-то его вывозить. Но есть и другие субъекты, которые болезнь не затронула. С учетом того, что охлажденная свинина перевозится на любые расстояния, при соблюдении условий хранения она спокойно может храниться в течение месяца и быть доставлена в любой субъект, — заявил «Известиям» гендиректор объединения Юрий Ковалев.

По его словам, в России идет стабильный прирост производства свинины и это помогает стабилизировать цены.

свинина
Фото: Getty Images/Richard Bord

— Хотя, конечно, производители свинины не могут абстрагироваться от роста логистических издержек, стоимости ветпрепаратов и других, связанных с инфляцией затрат. Кроме того, все компании сегодня вынуждены бороться за квалифицированных работников повышением им зарплаты, а это всё влияет на себестоимость, — пояснил эксперт.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов рассказал «Известиям», что с начала года закупочная цена свинины для ресторанов уже выросла на 25%.

Голодные игры: дорогой газ взвинтит мировые цены на продовольствие
Что в этой ситуации ожидает Россию

Она дорожает и дорожает. Курятина и свинина — самые популярные и доступные продукты. Конечно, это очень болезненно для ресторанного бизнеса. Не думаю, что можно говорить об этом как о сезонном факторе с последующим снижением цен. На моей практике такого еще не было. Для этого должно быть перенасыщение рынка этим мясом, а мы такого не наблюдаем и не видим предпосылок для этого, — пояснил представитель бизнеса.

По его словам, российским производителям выгоднее продавать свинину за границу за валюту и получать прибыль. Чтобы цена снизилась, нужно, чтобы упал доллар и стоимость мяса на внешнем и внутреннем рынке сравнялась, подчеркнул эксперт.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов в свою очередь отметил, что появление в продаже зараженного АЧС мяса говорит о снижении в России качества пищевой продукции, которое вызвано мораторием на внеплановые проверки бизнеса.

фарш
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Один из способов снижения издержек — это использование некачественного сырья. В данном случае это зараженное мясо. Хотя официально оно неопасно для здоровья человека, однако этот факт может стать причиной для бизнеса продолжить продажи продукта с АЧС по магазинам, не боясь последствий, — пояснил он «Известиям».

По его словам, если оставить эту ситуацию без внимания, то она примет более серьезные масштабы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир