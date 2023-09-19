Пашинян и Блинкен обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба армянского кабмина в Telegram-канае 19 сентября.

«Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации», — говорится в сообщении

19 сентября вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе. Власти объявили, что российские власти являются уведомлены о готовившейся операции. Были нанесены удары по военным базам ВС Армении и военным объектам.

В тот же день МИД Азербайджана сообщил, что единственный путь по достижению мира в регионе является полный выход армянских вооруженных сил из Нагорного Карабаха.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил отсутствие предупреждений со стороны Баку о планах по Карабаху. По его словам, Кремль был уведомлен об «антитеррористических мероприятиях» за несколько минут до их начала.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.