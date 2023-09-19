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ВКС России уничтожили три используемых ВСУ моста

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три моста, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Информацию об этом 19 сентября подтвердили четыре источника «Известий».

Один мост уничтожен в районе Купянска в Харьковской области, еще два — в районе Невского Луганской Народной Республики (ЛНР) и Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Для этой задачи были применены новые типы корректируемых высокоточных авиационных боеприпасов, отметили собеседники издания.

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Накануне российские артиллеристы нанесли значительный ущерб украинской армии на территории ДНР. Так, они уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и шесть минометных расчетов ВСУ. Также авиацией были поражены места скопления живой силы и техники противника.

До этого, 15 сентября, ВС РФ открыли огонь с воздуха по скоплениям боевиков и арсеналу ВСУ на купянском направлении. Артиллеристы Западной группы ликвидировали две самоходные установки М109 Paladin и 2С1 «Гвоздика», а также буксируемую гаубицу М777. Также противник потерял до роты живой силы, один бронетранспортер М113 и три беспилотника.

Тогда же Минобороны сообщило, что на купянском направлении ВС РФ использовали 82-миллиметровый автоматический миномет «Василек» для огневого поражения ВСУ. Благодаря кочующей тактике и корректировке с воздуха артиллеристы смогли быстро и эффективно отработать по целям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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