Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили три моста, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Информацию об этом 19 сентября подтвердили четыре источника «Известий».

Один мост уничтожен в районе Купянска в Харьковской области, еще два — в районе Невского Луганской Народной Республики (ЛНР) и Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР).

Для этой задачи были применены новые типы корректируемых высокоточных авиационных боеприпасов, отметили собеседники издания.

Накануне российские артиллеристы нанесли значительный ущерб украинской армии на территории ДНР. Так, они уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и шесть минометных расчетов ВСУ. Также авиацией были поражены места скопления живой силы и техники противника.

До этого, 15 сентября, ВС РФ открыли огонь с воздуха по скоплениям боевиков и арсеналу ВСУ на купянском направлении. Артиллеристы Западной группы ликвидировали две самоходные установки М109 Paladin и 2С1 «Гвоздика», а также буксируемую гаубицу М777. Также противник потерял до роты живой силы, один бронетранспортер М113 и три беспилотника.

Тогда же Минобороны сообщило, что на купянском направлении ВС РФ использовали 82-миллиметровый автоматический миномет «Василек» для огневого поражения ВСУ. Благодаря кочующей тактике и корректировке с воздуха артиллеристы смогли быстро и эффективно отработать по целям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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