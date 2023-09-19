Эксперт назвал геополитику основной причиной падения индекса Мосбиржи

Индекс Московской биржи в ходе торгов 19 сентября упал ниже 3100 пунктов, следует из данных сайта площадки. На 17:09 показатель достиг 3082 пунктов. Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал «Известиям» 19 сентября, что на это могла повлиять геополитика.

«Я думаю, основная причина опять геополитика — ситуация вокруг [Нагорного] Карабаха не добавляет уверенности инвесторам», — объяснил он.

В то же время он не исключил, что это отложенная реакция на повышение Центробанком РФ ключевой ставки 15 сентября, что, по его словам, делает инвестиции в акции относительно депозитов менее привлекательными.

«Краткосрочное движение прогнозировать трудно, но, думаю, до конца года мы будем выше по индексу, так как фундаментально (слабый рубль, рекордная нефть, высокие цены на металлы, сильный банковский сектор) российский рынок имеет потенциал для роста», — заключил Скрябин.

Еще 28 июля индекс Мосбиржи в ходе торгов преодолел отметку в 3000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. 5 сентября показатель находился на уровне 3279.

До этого, 24 июля, опрошенные «Известиями» предполагали, что к началу осени индекс Московской биржи находиться на уровне 3000–3030 пунктов.