Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило 19 сентября Минобороны РФ.

Отмечается, что аппарат был самолетного типа.

«19 сентября около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в этот день Минобороны также сообщало о сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Отмечалось, что атака была пресечена в 13:00. Пострадавших и разрушений не было.

Тогда же система ПВО подавила беспилотник в небе над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что аппарат был сбит над Суземским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.