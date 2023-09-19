Реклама
Прямой эфир
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Происшествия
В Москве нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды
Общество
Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников
Мир
Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха
Мир
Латвия закроет один из пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Мир
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Мир
Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений
Мир
Два человека погибли в результате удара молнии в Мексике
Происшествия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Общество
Суд вынес приговор серийному отравителю в подмосковных электричках
Сюжет:

Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

0
Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило 19 сентября Минобороны РФ.

Отмечается, что аппарат был самолетного типа.

«19 сентября около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Воздушные знаки: какие беспилотники разработал и применяет Киев
И что за аппараты атаковали российскую столицу в конце мая

Ранее в этот день Минобороны также сообщало о сбитом беспилотнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Отмечалось, что атака была пресечена в 13:00. Пострадавших и разрушений не было.

Тогда же система ПВО подавила беспилотник в небе над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что аппарат был сбит над Суземским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023