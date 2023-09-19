Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины в настоящее время уже почти не функционирует. Он способен только осуществлять ремонт поврежденной техники. Обстрелы российских регионов производятся с помощью западного оружия. Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил во вторник, 19 сентября.

«Но ВПК в целом, судостроительные заводы — всё это не функционирует, деятельность сводится к ремонту. И то не всей западной техники: те же танки, судя по всему, не могут быть восстановлены силами Украины, они отвозятся в Польшу», — сказал Дандыкин в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт добавил, что обмундирование, ботинки и прочее являются гуманитарными поставками, которые начались еще задолго до конфликта.

«Это натовский комплект, со всеми средствами связи, обнаружения, с тепловизорами. Пайки тоже натовские, аптечки. Может, самостоятельно Украина что-то и шьет, но не много», — заключил Дандыкин.

Ранее, 17 сентября, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет закончить конфликт с Россией военным парадом в Москве. По словам разведчика, Россия не сдастся. Буданов признал, что Украина рискует истощить свои собственные ресурсы, передает НСН. Вместе с тем он добавил, что склады на Западе не совсем пусты, «кто бы что ни говорил», сообщается на сайте kp.ru.

В тот же день американские СМИ заявили, что боеприпасов не хватает и в самих США. По сообщениям, в случае прямого участия США в крупном конфликте необходимое вооружение могло бы закончиться уже через несколько недель, сообщает телеканал «360».

Ранее, 16 сентября, председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр сообщил о том, что объемы военной помощи, которые запрашивает Украина, превышают производственные возможности альянса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.