Сына задержанной с мефедроном актрисы Искандер приютит дядя

10-летний сын актрисы Рамили Искандер, которую задержали с крупной партией наркотиков, временно будет жить с дядей. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил ИА Регнум старший брат актрисы Рустам Хисамов.

«Ребенок теперь будет проживать со мной. Тимур всё знает и всё понимает о том, что сейчас происходит с его мамой. От него ничего не скрывали и рассказали как есть», — подчеркнул он.

Во время обысков мальчик также находился дома и знал, что у мамы обнаружили крупную партию наркотических веществ.

Ранее, 14 сентября, заслуженную артистку РФ поймали с 2 кг мефедрона. В ходе обыска в домовладении подозреваемой 29 августа было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета. Также внутри машины Subaru Forester под обшивкой левой задней двери нашли два полимерных свертка.

Кроме того, в этот же день, полиция задержала мужчину с 10 кг синтетических наркотиков на трассе «Урал». Он оказался одним из поставщиков сети дилеров наркотиков, в которой также участвовала актриса Искандер.