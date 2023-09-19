Замглавы МИД Польши Мулярчик обвинил РФ в нашествии мигрантов на Лампедузе

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. С данным заявлением он выступил 19 сентября в эфире «Польского радио».

По его словам, мигрантам помогают пройти тысячи километров и транспортироваться из Нигерии и стран Центральной Африки в Средиземное море. Он выразил мнение, что интерес в этом имеет Россия.

Мулярчик отметил, что помощь мигрантам оказывают преступные организации, но Россия ведет свою деятельность на заднем плане. Целью РФ является дестабилизация ситуации, добавил он.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале ответила на данные обвинения.

«Кто-то помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море, кто-то помогает им транспортироваться, кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Польша», — написала она.

С 2023 года Италия столкнулась с большим притоком мигрантов в страну. С 1 января 124 тыс. мигрантов пересекли границу, большинство из них пытается добраться до острова Лампедуза.

На острове объявлен режим ЧС. За три дня туда прибыло более 8 тыс. нелегальных мигрантов.