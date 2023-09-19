ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 96,22 рубля

Банк России установил официальный курс доллара на 20 сентября в размере 96,2236 рубля. Об этом 19 сентября сообщил регулятор на своем сайте.

Стоимость американской валюты опустилась на 0,4236 рубля.

Курс евро на 20 сентября установлен на отметке 102,9211 рубля, опустившись на 0,1734 рубля.

Стоимость юаня составит 13,1695 рубля. Она сократилась на 0,0692 рубля по сравнению с предыдущим днем.

Ранее 19 сентября финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Александр Соловьев сообщил, что осенью российская нацвалюта может укрепиться до 93 рублей за доллар. Он уточнил, что не видит предпосылок для повторного роста курса до уровня в 101 рубль за доллар.

Днем ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов указал, что в ближайшее время доллар может находиться в диапазоне от 95,9 до 97,5 рубля. Он также обратил внимание на то, что евро значительно упал по отношению к доллару США после последнего заседания Европейского центрального банка.

Ранее, 12 сентября, российский президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) назвал управляемой ситуацию с курсом рубля. Он уточнил, что не видит непреодолимых трудностей с курсом национальной валюты.