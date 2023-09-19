МИД Южной Кореи вызвал российского посла после визита Ким Чен Ына в РФ

МИД Южной Кореи вызвал посла РФ в Сеуле Андрея Кулика после визита председателя КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило во вторник, 19 сентября, на своем сайте.

Ведомство выразило Кулику позицию правительства Южной Кореи о недопустимости военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

«Посол Кулик заявил, что он внимательно выслушал позицию нашего правительства и доложит о ней своему правительству», — заявили в южнокорейском министерстве.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. Это его первый визит с 2019 года. На следующий день президент РФ Владимир Путин встретился с ним на космодроме Восточный в Амурской области на Дальнем Востоке, где они обсудили развитие двусторонних отношений. Переговоры с участием делегаций продлились больше часа. Позже они продолжили беседу тет-а-тет.

15 сентября северокорейский глава государства побывал на авиационном заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, где увидел, как собирают российские самолеты, также он оценил полет истребителя Су-35. На следующий день, 16 сентября, Ким Чен Ын прибыл в Приморье, где посетил балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Также он побывал на базе Тихоокеанского флота России и поднялся на борт фрегата «Маршал Шапошников», где выслушал доклад об основных вооружениях и технических данных корабля.

До этого, 25 июля, российская военная делегация во главе с российским министром обороны Сергеем Шойгу посетила КНДР. 26 июля Шойгу провел переговоры с северокорейским коллегой Кан Сун Намом, в ходе которых также заявил о планах укреплять российско-северокорейские военные связи.

27 июля Кан Сун Нам заявил, что международная военно-политическая ситуация требует от армий КНДР и РФ противостоять стратегии мирового господства США и укреплять взаимодействие и сотрудничество стран. 28 июля министр обороны РФ посетил военный парад по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 годов в Пхеньяне.