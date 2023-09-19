Девочка погибла при падении бетонной плиты в Якутске

В Якутске девятилетняя девочка погибла в результате падения бетонной плиты. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает Telegram-канал СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Как сообщает ведомство, инцидент произошел в районе дома 40/9 по улице Автодорожной в Якутске.

В результате одна девочка скончалась. Еще три ребенка получили травмы, они госпитализированы.

На данный момент на месте происшествия работают следователи: они проводят осмотр и иные неотложные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, дети играли под бывшим лестничным пролетом, который находился на стадии демонтажа.

Ранее в этот же день двухлетний мальчик погиб от удара током в Томской области. По предварительным данным, отец, подключив к электросети удлинитель с поврежденной изоляцией во время работы во дворе, зашел в дом и оставил ребенка одного наедине с техникой. После того как ребенка ударило током, родитель отвез сына в больницу, но было уже поздно. В отношении мужчины завели уголовное дело.