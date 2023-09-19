Реклама
Прямой эфир
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Происшествия
В Москве нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды
Общество
Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников
Мир
Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха
Мир
Латвия закроет один из пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Мир
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Мир
Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений
Мир
Два человека погибли в результате удара молнии в Мексике
Происшествия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху
Общество
Суд вынес приговор серийному отравителю в подмосковных электричках
Сюжет:

Захарова сравнила преступления Киева с деяниями нацистов времен ВОВ

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киевский режим продолжает совершать против жителей российских регионов кровавые преступления, подобные тем чудовищным деяниям, которые творили нацисты на территории СССР во время Великой Отечественной войны. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 19 сентября.

Во время брифинга она заявила, что власти Украины продолжают разрушать жилые дома, школы, больницы, детские сады и другие объекты гражданской инфраструктуры, задействовав для этого «максимальный спектр натовского оружия от тяжелой артиллерии до ударных беспилотников».

Захарова перечислила некоторые из преступлений, совершенных киевским режимом за последние несколько дней. Она также напомнила о ежедневных обстрелах жилых кварталов на территории Донбасса, во время которых гибнут и получают ранения мирные жители, а также указала на бесчеловечное отношение украинских боевиков к пленным российским военным.

В качестве примера она привела недавно распространившиеся в Сети кадры, на которых боевики ВСУ гонят пленных российских военных на минные поля для разминирования их «вживую». Именно так часто поступали немецко-фашистские захватчики в годы ВОВ.

«Подобные чудовищные преступления совершали нацисты во время Великой Отечественной войны. Сегодня их последователи на Украине старательно перенимают эти изуверские практики гитлеризма», — сказала официальный представитель МИД.

«В 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит»
Владимир Путин вспомнил тему холокоста на заседании оргкомитета «Победа» и поддержал создание национального центра исторической памяти

В этот же день в беседе с «Известиями» политолог Алексей Кочетков заметил, что на Украине уже много лет активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный, в первую очередь, с пересмотром итогов Второй мировой войны. По его словам, официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов (ОУН) в годы Второй мировой войны.

В пример он привел добровольческие батальоны на Украине, которые используют нацистскую символику, и политическое крыло этого движения, которое называется «Национальный корпус». Так, известно, что боевики нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) весной и летом 2022 года расстреливали мирных жителей Мариуполя за «пророссийские взгляды», закидывали гранатами жилые дома с находящимися там мирными людьми, убивали жителей Донбасса целыми семьями.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм. При этом он задался вопросом, зачем ей искать идентичность через связь с пособниками Гитлера, такими как Степан Бандера и Роман Шухевич.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023