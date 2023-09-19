Захарова сравнила преступления Киева с деяниями нацистов времен ВОВ

Киевский режим продолжает совершать против жителей российских регионов кровавые преступления, подобные тем чудовищным деяниям, которые творили нацисты на территории СССР во время Великой Отечественной войны. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 19 сентября.

Во время брифинга она заявила, что власти Украины продолжают разрушать жилые дома, школы, больницы, детские сады и другие объекты гражданской инфраструктуры, задействовав для этого «максимальный спектр натовского оружия от тяжелой артиллерии до ударных беспилотников».

Захарова перечислила некоторые из преступлений, совершенных киевским режимом за последние несколько дней. Она также напомнила о ежедневных обстрелах жилых кварталов на территории Донбасса, во время которых гибнут и получают ранения мирные жители, а также указала на бесчеловечное отношение украинских боевиков к пленным российским военным.

В качестве примера она привела недавно распространившиеся в Сети кадры, на которых боевики ВСУ гонят пленных российских военных на минные поля для разминирования их «вживую». Именно так часто поступали немецко-фашистские захватчики в годы ВОВ.

«Подобные чудовищные преступления совершали нацисты во время Великой Отечественной войны. Сегодня их последователи на Украине старательно перенимают эти изуверские практики гитлеризма», — сказала официальный представитель МИД.

В этот же день в беседе с «Известиями» политолог Алексей Кочетков заметил, что на Украине уже много лет активно продвигается реваншистский, неонацистский нарратив, связанный, в первую очередь, с пересмотром итогов Второй мировой войны. По его словам, официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у организации украинских националистов (ОУН) в годы Второй мировой войны.

В пример он привел добровольческие батальоны на Украине, которые используют нацистскую символику, и политическое крыло этого движения, которое называется «Национальный корпус». Так, известно, что боевики нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) весной и летом 2022 года расстреливали мирных жителей Мариуполя за «пророссийские взгляды», закидывали гранатами жилые дома с находящимися там мирными людьми, убивали жителей Донбасса целыми семьями.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что Украина ищет свою идентичность через неонацизм. При этом он задался вопросом, зачем ей искать идентичность через связь с пособниками Гитлера, такими как Степан Бандера и Роман Шухевич.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.