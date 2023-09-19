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Общество
Суд вынес приговор серийному отравителю в подмосковных электричках

Суд вынес приговор серийному отравителю в подмосковных электричках

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Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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Раменский городской суд Московской области приговорил серийного отправителя в электричках Алексея Выговского к 22 годам и шести месяцам колонии строгого режима, а также штрафу в 550 тыс. рублей. Об этом сообщает у себя в Telegram-канале Московская межрегиональная транспортная прокуратура 19 сентября.

Выговский признан виновным по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

Следствием было установлено, что в 2007–2008 ггодах обвиняемый, находясь в пригородных московских электричках, добавлял в алкоголь своих попутчиков опасную для жизни смесь в целях их ограбления. Жертвами отравителя стали 22 человека.

Выговского задержали в 2009 году за то, что травил и грабил пассажиров пригородных электричек. 4 мая 2023 года появились новые подробности его преступлений, следователи нашли еще 22 жертвы серийного отравителя.

Также СК опубликовал видео с допросом Выговского, где он рассказывает, как подмешивал отравляющие смеси в напитки.

Дело Выговского — одно из самых объемных в российской судебной практике. Оно составляет 150 томов.

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