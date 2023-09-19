Рябков рассказал о предельной сложности маршрута Лаврова в США из-за закрытия неба Западом

Маршрут министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке предельно сложен из-за закрытия воздушного пространства Западом. Об этом во вторник, 19 сентября, заявил изданию ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Из-за закрытия западными странами своего воздушного пространства маршрут движения предельно сложный — и по времени, и по расстоянию», — уточнил дипломат.

Также Рябков отметил, что РФ вовремя получила разрешение на пролет спецрейса Лаврова в Нью-Йорк.

Ранее в этот день эксперт рассказал об ожиданиях от недели высокого уровня ГА ООН. Он отметил, что такие саммиты очень важны для согласования позиций стран.

Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН начнется в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября. Общие прения продлятся вплоть до 23-го, но официально последним днем станет 26 сентября. Темой сессии станет «Восстановление доверия и возрождение глобальной солидарности: ускорение действий по осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и достижению сформулированных в ней целей в области устойчивого развития ради мира, процветания, прогресса и устойчивости для всех».