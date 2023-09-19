В Демократической партии США обеспокоились состоянием Байдена

Некоторые члены Демократической партии США выразили беспокойство состоянием президента страны Джо Байдена. Они заявили, что в силу возраста политику стоит отказаться от участия в предвыборной кампании. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает The Washington Post.

«Он находится в таком периоде своей жизни, когда уход из жизни и смерть неизбежны», — сказала лидер Демократической партии в округе Лорейн в Огайо Шэрон Сведа.

Она также отметила, что часто слышит от избирателей опасения по поводу возможной слабости президента. По ее мнению, у людей в возрасте Байдена или Трампа «часы идут немного быстрее».

Многие из партии продолжают выражать доверие Байдену и отмечают, что бывший президент страны Дональд Трамп ненамного моложе, ему 77 лет.

Руководитель предвыборной кампании Барака Обамы в 2012 году Джим Мессина заметил, что Байден находится в гораздо более сильной позиции, чем Трамп. Он призвал демократов прекратить свои «публичные и частные агонии» в сторону действующего лидера страны.

19 сентября британский журналист Аллистер Хит назвал Байдена опасным из-за его профнепригодности. По его словам, окружение Байдена притворяется, что не замечает его оплошностей, грубых ошибок и трагических признаков быстро ухудшающейся дееспособности. Журналист добавил, что сам факт присутствия 80-летнего человека на посту президента влиятельной державы ― кощунство по отношении как к нему, так и к остальному миру.

Большинство американцев (73%) считают действующего главу государства слишком старым для переизбрания, а также неохотно покупают книги с его биографией. Жители США чаще отдают предпочтение книгам о бывшем лидере Дональде Трампе.