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Азербайджан объявил об антитеррористических мероприятиях в Нагорном Карабахе

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Министерство обороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятиях в Нагорном Карабахе. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

«В регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера. В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований Вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения», — говорится в сообщении.

Министерство заявило, что проинформировало командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра и проводимых мероприятиях.

Поводом для начала мероприятий в минобороны назвали взрыв мины, в результате чего погибли гражданские лица и был выведен из строя автомобиль, принадлежащий государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана. Ведомство заявило, что мина была установлена в террористических целях разведывательно-диверсионными группами Вооруженных сил Армении.

«Министерство обороны неоднократно заявляло, что продолжение присутствия в Карабахском экономическом районе Азербайджана формирований Вооруженных сил Армении в нарушение положений подписанного 10 ноября 2020 года Трехстороннего заявления является источником серьезной угрозы для мира и стабильности в регионе», — добавили в азербайджанском минобороны.

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В тот же день МИД Азербайджана заявил, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских Вооруженных сил (ВС) из Нагорного Карабаха и роспуск режима в Степанакерте.

Ранее, 15 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает работать с Арменией и Азербайджаном над урегулированием ситуации в Нагорном Карабахе. Он отметил, что от Москвы поступает гуманитарная помощь для региона.

12 сентября российский лидер Владимир Путин 12 сентября заявил, что армяно-азербайджанский конфликт, который затрагивает статус Нагорного Карабаха, решен стараниями армянского руководства. По его словам, что российская сторона, выполнявшая миротворческую роль в конфликте соседствующих республик, предлагала собственные варианты урегулирования, но Ереван не принимал их.

За день до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на армяно-азербайджанской границе остается напряженная обстановка. Он указал на то, что Азербайджан скапливает силы у Нагорного Карабаха.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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