Захарова напомнила о признании Ереваном Карабаха в составе Азербайджана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв дипломатического ведомства Армении к Совбезу Организации Объединенных Наций (ООН) и России принять меры для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. Свое мнение 19 сентября она выразила в своем Telegram-канале.

Она напомнила, что руководство Армении признало принадлежность региона Азербайджану.

«А как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану?» — задала вопрос Захарова.

Ранее в этот день на брифинге она отметила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Она призвала Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта.

Во вторник минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы.

В этот же день в МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха. При этом Минобороны Армении заявило, что Вооруженных сил (ВС) страны нет в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

При этом , 12 сентября, президент России Владимир Путин отметил, что армяно-азербайджанский конфликт, который касается статуса Нагорного Карабаха, решен «и это решение сегодняшнего армянского руководства», которое признало суверенитет Баку над территорией. Он сказал, что российская сторона, выполнявшая миротворческую роль в конфликте соседствующих республик, предлагала собственные варианты урегулирования, но Ереван не соглашался на них.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.