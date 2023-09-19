Врачи стабилизировали состояние Игоря Николаева, музыканту сделали шунтирование

Врачам удалось стабилизировать состояние российского певца и композитора Игоря Николаева, артисту провели операцию по коронарному шунтированию. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил источник «Известий».

Состояние Николаева медики расценивают как тяжелое, пока пациент находится в реанимации.

По данным СМИ, врачи указывают на положительные прогнозы. Музыканту составили персональный план реабилитации.

О госпитализации Николаева сообщалось 15 сентября. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем, как отметил источник «Известий». Врачи отмечали, что сердечный ритм артиста был нарушен, были выявлены следы перенесенного ранее инфаркта. Впоследствии он был переведен в реанимацию.

Менеджеры артиста вынуждены отменять запланированные выступления. Так, например, в Ростове-на-Дону отменен концерт композитора, который должен был состояться 19 сентября. Его дату перенесли на 19 февраля 2024 года.

Проблемы со здоровьем у 63-летнего музыканта возникли еще в начале года, когда он попал в больницу с инфарктом. Его прооперировали и поставили ему два стента.

Игорь Николаев — известный исполнитель и автор песен, многие из которых стали хитами. Среди них — «Выпьем за любовь», «Мельница», «Пять причин», «Малиновое вино», «Дельфин и русалка». В 2001 году Николаев стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России.