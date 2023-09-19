Сайт американской технологической компании Zendesk заблокировали в РФ

Роскомнадзор (РНК) во вторник, 19 сентября, заблокировал на территории Российской Федерации сайт американской технологической компании Zendesk из-за отказа удалить запрещенную информацию.

«На основании Закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзор ограничил доступ к иностранному ресурсу zendesk.com в связи с неудалением запрещенного контента: материалов, содержащих информацию об оказании финансовой поддержки Украине», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

Zendesk разрабатывает и продает программное обеспечение обслуживания клиентов, продаж и другого взаимодействия с клиентами. Компания была основана в 2007 году, а первое публичное размещение на бирже провела в 2014 году.

Ранее, 14 сентября, в РКН допустили блокировку WhatsApp в РФ в том случае, если через приложение будет распространяться запрещенная информация. Накануне в мессенджере добавили функцию создания каналов. Сейчас она работает более чем в 150 странах, а к концу 2023 года должна стать доступна всем пользователям.