Карта спецоперации на Украине 19 сентября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 19 сентября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, на донецком направлении отражено две атаки ВСУ в районах Майорска и Каменки ДНР. Потери противника составили до 225 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На запорожском направлении отражена атака ВСУ в районе Вербового Запорожской области. Нанесено поражение ВСУ в районах Чаривного, Белогорья и Новоданиловки Запорожской области. Уничтожено более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля. Поражены: две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, артиллерийская система М777 производства США, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-30, а также орудия «Мста-Б» и Д-20.

На краснолиманском направлении отражено три атаки ВСУ в районах Торского ДНР и южнее Червоной Дибровы ЛНР. Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На южнодонецком направлении отражена атака ВСУ в районе Старомайорского ДНР. Нанесено поражение теробороне в районе Приютного Запорожской области. Потери противника составили свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица «Мста-Б».

На купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах Табаевки, Чернещины Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и два автомобиля, поражены гаубицы Д-20 и Д-30.

На херсонском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, поражены две артиллерийские системы М777 производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 473 самолета, 249 вертолетов, 6903 беспилотных летательных аппарата, 437 зенитных ракетных комплексов, 11 960 танков и других боевых бронированных машин, 1151 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6444 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13 167 единиц специальной военной автомобильной техники.

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