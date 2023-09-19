Двухлетний ребенок погиб от удара током в Томской области

Двухлетний ребенок погиб во дворе своего дома от удара током в селе Цыганово Зырянского района Томской области. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил источник «Известий».

«Несколько дней назад мужчина делал ремонт в своем доме, распиливал кирпич болгаркой. В какой-то момент он оставил подключенный к электросети электрический удлинитель с поврежденной изоляцией и зашел в дом», — рассказал он.

Когда отец мальчика вернулся во двор, то увидел своего двухлетнего сына Арсения лежащим на земле в судорогах у удлинителя. Он сразу доставил сына в больницу, но к тому моменту уже было поздно, медики лишь констатировали смерть. Источник также сообщил, что на отца мальчика заведено уголовное дело. На время следственных мероприятий с него взята подписка о невыезде.

Ранее, 25 августа, ученик четвертого класса погиб от удара током в Смоленской области. Его тело было найдено у электрощита в подъезде одного из жилых домов.