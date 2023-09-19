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Зеленский впервые с начала спецоперации совершил полет на украинском самолете

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Фото: Global Look Press/Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
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Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября впервые с февраля 2022 года совершил полет в США на самолете украинской авиакомпании. Об этом сообщают «Украинские новости» и издание Avianews.

Речь идет о самом большом правительственном самолете страны — Airbus A319 CJ с надписью «Україна» авиакомпании Ukraine Air Enterprise 1103.

С начала спецоперации РФ украинский лидер пользовался самолетами, предоставленными другими странами, в частности Германией и Британией.

По данным портала FlightAware, 18 сентября президентский борт вылетел из Кракова до Жешува, оттуда проследовал в Ирландию, а после — в Нью-Йорк.

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18 сентября Владимир Зеленский прибыл в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Там, со слов самого Зеленского, у него запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее, 16 сентября, стало известно, что Зеленский может встретиться с главой российского МИДа Сергеем Лавровым на заседании Совета Безопасности ООН.

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