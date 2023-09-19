Скончалась сыгравшая лаборантку в фильме «Вам и не снилось...» Любовь Майкова

Умерла советская и российская актриса Любовь Майкова. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщается на сайте ГИТИСа.

Актрисы не стало в понедельник, 18 сентября. В ГИТИСе выразили соболезнования родным и близким артистки.

В кино Любовь Майкова дебютировала в 1980 году, пишет RT. Известность она получила благодаря ролям в таких картинах, как «Салон красоты», «Вам и не снилось…», «Забытая мелодия для флейты» и «Где находится нофелет?», сообщает РИАМО.

Помимо этого, Майкова служила в театре Малая Драматическая труппа, являлась его основателем, отмечает ИА Регнум. На сцене актриса воплотила образ Маргариты в постановке «Ричард III», а также сыграла Герду из «Снежной королевы». Кроме того, она исполнила роль Лисы в «Великолепном лягушонке», пишет сайт kp.ru.

С 1989 года актриса жила в США, в штате Сиэтл, уточняет «Москва 24».