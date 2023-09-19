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Кишечную инфекции выявили у 19 человек в школе под Вологдой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Вологодской области в Майской средней школе имени А.К. Панкратова зарегистрировали 19 случаев острой кишечной инфекции. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения.

За последние сутки число заболевших возросло на три человека, сначала заболели 16 школьников. Кроме учеников кишечную инфекцию также обнаружили у повара.

У новых заразившихся зафиксировали состояние средней тяжести, семь человек из всех инфицированных госпитализировали в Вологодскую областную инфекционную больницу.

«Ситуацию по заболеваемости в Майской школе держу на личном контроле. В школе проведен профилактический визит сотрудников Роспотребнадзора с целью проверки соблюдения санитарного законодательства. Замечаний не выявлено», — заявил на своей странице «ВКонтакте» глава Вологодского муниципального округа Сергей Жестянников.

Он также добавил, что представители Роспотребнадзора взяли смывы на бактериальную инфекцию для проверки организатора питания. Он отметил, что результаты будут получены в ближайшее время.

На данный момент школу продезинфицировали, до 20 сентября она закрыта на карантин.

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Ранее, 6 сентября, в Карачаево-Черкесии с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 30 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Всем поступившим поставлен диагноз «острый гастроэнтерит неясного генеза». Медики оценили состояние госпитализированных как среднее. У детей взяты анализы. Причина заболевания устанавливается, также проводится проверка.

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