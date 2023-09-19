Актера Любшина выписали из больницы

Народного артиста РСФСР Станислава Любшина выписали из Боткинской больницы в Москве. Об этом сообщили в медицинском учреждении во вторник, 19 сентября.

«Пациент из отделения выписан», — рассказали в больнице «РИА Новости».

Ранее, 17 сентября, «Известия» писали, что Любшин находится в отделении неврологии в состоянии средней тяжести. Он попал в больницу из-за проблем, связанных с давлением, пишет Life.Ru. Артисту проводили консервативный курс лечения.

Актера госпитализировали 14 сентября из МХТ имени Чехова с репетиции спектакля. Врачи диагностировали у него транзитную ишемическую атаку. Позже было установлено, что 90-летний Любшин перенес микроинсульт, пишет ИА «Регнум».

Любшин создал целую галерею образов самых разных характеров на сцене Московского художественного театра им. А.П. Чехова. Кроме того, актер сыграл в фильмах «Щит и меч», «Пять вечеров», «Кин-дза-дза» и многих других.

Награжден орденом Дружбы, орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.