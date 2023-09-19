Российские войска поразили два склада с боеприпасами ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили два склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 сентября сообщило Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Славянск и Богатырь ДНР поражены два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ», — заявили в ведомстве.

Также в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка, Александрополь ДНР были поражены три пункта управления 67-й, 100-й и 109-й бригад территориальной обороны.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 127 районах», — сообщили в министерстве.

Также в этот день Вооруженные силы РФ сбили украинский военный самолет Су-25 в Запорожской области. Кроме того, за сутки в зоне спецоперации нейтрализовали 38 беспилотников ВСУ.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также беспилотниками по местам хранения Украиной крылатых ракет Storm Shadow. Цель удара была достигнута, а все объекты поражены.

Также 18 сентября стало известно, что российские артиллеристы нанесли значительный ущерб ВСУ на территории ДНР. Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага была уничтожена в районе Новополя. Также были уничтожены пикап с националистами в районе Пречистовки и склад боеприпасов в Углесборочном.

Спецоперация по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о начале ее проведения было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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