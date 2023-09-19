Захарова опровергла сообщения о предупреждении российских миротворцев Азербайджаном

Распространенные в СМИ сообщения о том, что Азербайджан заранее предупредил российских миротворцев о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, не соответствуют действительности, заявила во вторник, 19 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий», — уточнила она в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в ходе брифинга Захарова заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе и призывает Ереван и Баку прекратить военные действия и вернуться на путь дипломатического урегулирования конфликта.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. Так, над Степанакертом были замечены ударные дроны армии Азербайджана, а в окрестностях города были слышны взрывы.

В МИД Азербайджана в этот день заявили, что полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха станет единственным путем к миру в регионе. Между тем министерство обороны Армении заявило, что ВС страны не присутствуют в Нагорном Карабахе, а в пресс-службе минобороны непризнанной НКР сообщили, что ВС Азербайджана ведут огонь по всей линии соприкосновения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.