В Запорожской области Вооруженные силы (ВС) РФ сбили украинский военный самолет Су-25, сообщили в Минобороны России во вторник, 19 сентября.

Как отмечает ведомство, самолет был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Новопокровка.

ВС РФ на запорожском направлении отразили атаку 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Вербовое. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники украинской армии в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области.

За сутки на данном направлении российская армия уничтожила более 175 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, за сутки в зоне спецоперации ВС РФ нейтрализовали 38 беспилотников ВСУ.

Также российскими силами перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

В этот день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении колонны с бронегруппами украинской армии на запорожском направлении, двигавшейся в направлении Работино.

До этого, 17 сентября, бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер подчеркнул, что российские войска уничтожают последние резервы ВСУ под поселком Работино.

Ранее, 16 сентября, стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ударом по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.