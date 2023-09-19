Белоруссия приостановит соглашение с Украиной о защите прав переселенцев

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь одобрила приостановку соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей. Об этом 19 сентября сообщила нижняя палата парламента в своем Telegram.

«Проект закона подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия Украины в отношении Республики Беларусь, а его реализация будет содействовать защите национальных интересов Республики Беларусь и позволит освободить нашу страну от обязательств исполнять это соглашение в течение периода приостановления», — говорится в сообщении.

Законопроект принят в одном чтении. Докладчиком при обсуждении законопроекта выступил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

Закон вступит в силу после одобрения Советом Республики (верхняя палата парламента) и подписания президентом Белоруссии.

Ранее, 27 июня, жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Одной из главных причин просьбы стала активная поддержка и сотрудничество властей Белоруссии с Россией.

22 июня Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. При этом причина увольнения не называлась.

Ранее, 12 мая, президент Украины подписал документ о выходе из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией. Указом было положено приостановить соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам.

Перед этим, 2 мая, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил президенту страны Александру Лукашенко, что прогнозируется обострение оперативной обстановки вокруг государства.

Отношения Украины и Белоруссии обострились на фоне специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.