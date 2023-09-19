Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На подлете к Шебекино сбит беспилотник
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Происшествия
В Москве нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды
Общество
Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников
Мир
Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха
Мир
Латвия закроет один из пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Мир
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Мир
Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений
Мир
Два человека погибли в результате удара молнии в Мексике
Происшествия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху

Белоруссия приостановит соглашение с Украиной о защите прав переселенцев

0
Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь одобрила приостановку соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей. Об этом 19 сентября сообщила нижняя палата парламента в своем Telegram.

«Проект закона подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия Украины в отношении Республики Беларусь, а его реализация будет содействовать защите национальных интересов Республики Беларусь и позволит освободить нашу страну от обязательств исполнять это соглашение в течение периода приостановления», — говорится в сообщении.

Законопроект принят в одном чтении. Докладчиком при обсуждении законопроекта выступил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков.

Закон вступит в силу после одобрения Советом Республики (верхняя палата парламента) и подписания президентом Белоруссии.

Страны и отношения: Минск сохраняет связи с Прибалтикой и Польшей
Депутаты из Белоруссии продолжают созваниваться с коллегами из соседних государств ЕС

Ранее, 27 июня, жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Одной из главных причин просьбы стала активная поддержка и сотрудничество властей Белоруссии с Россией.

22 июня Зеленский подписал указ об увольнении с должности посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. При этом причина увольнения не называлась.

Ранее, 12 мая, президент Украины подписал документ о выходе из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией. Указом было положено приостановить соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам.

Перед этим, 2 мая, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил президенту страны Александру Лукашенко, что прогнозируется обострение оперативной обстановки вокруг государства.

Отношения Украины и Белоруссии обострились на фоне специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023