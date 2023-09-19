Эксперт оценил влияние ужесточения условий льготной ипотеки на стоимость жилья

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направили в Минстрой предложение об ужесточении условий получения льготной ипотеки, согласно которым ее запретят брать без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья. Основатель группы «Родина» Владимир Щекин считает, что ограничение покупки жилья по льготной ипотеке только в границах региона вряд ли заметно повлияет на цены. Об этом он рассказал «Известиям» 19 сентября.

«Действительно, в текущем году мы видим большой поток покупателей нового жилья в Новой Москве из других регионов России, но в целом всегда на всех локальных рынках преобладают местные — от 70 до 90% сделок», — объяснил он.

В то же время, прогнозируя стоимость недвижимости до конца года, он предположил, что цены стабилизируются на текущем уровне, так как спрос на жилье скорректируется из-за растущих ставок по ипотеке и более жестких требований к участникам программ с субсидиями.

«При этом объем предложения не снижается, то есть конкуренция может обостриться. На этом фоне застройщики будут проводить более сдержанную ценовую политику», — добавил Щекин.

В середине сентября сообщалось, что, как рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости, на фоне роста ключевой ставки в России резко вырос спрос на ипотеку — количество заявок на кредит для покупки жилья в новостройках увеличилось на 113%. Как объяснили эксперты, россияне стараются успеть взять займы на более выгодных условиях.

Еще в мае в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» рассказали «Известиям», что спрос на «Семейную ипотеку» в стране за первые четыре месяца этого года увеличился на 32%, а суммарный спрос на ипотечные продукты за апрель-май вырос на 10%.